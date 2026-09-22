Черданцев назвал максимум "Локомотива" в нынешнем сезоне РПЛ

Российский комментатор Георгий Черданцев оценил возможности "Локомотива" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
По его мнению, после серьёзных изменений в составе железнодорожникам будет сложно повторить или превзойти прошлогодний результат.

- Состав у "Локомотива" нормальный, но по состоянию на сегодня он не тот, с которым можно добиться лучшего, чем в прошлом сезоне, результата.

Максимум команды с этим составом - место в районе первой восьмерки, - передаёт слова Черданцева "Матч ТВ".

После девяти туров "Локомотив" набрал семь очков и занимает 14-е место в РПЛ. От восьмой строчки, которую занимает "Балтика", железнодорожники отстают на четыре балла. После паузы команда Михаила Галактионова 10 октября встретится на выезде с "Факелом".

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