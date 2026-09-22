Семак рассказал о планах "Зенита" на трёхнедельную паузу в РПЛ

Рулевой "Зенита" Сергей Семак рассказал о планах команды во время трёхнедельной паузы в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Петербуржцы не намерены менять привычный тренировочный цикл, несмотря на отсутствие части футболистов, уехавших в национальные сборные.

- У нас есть два контрольных матча, которые мы проведем. И по сути та недельная работа, которую мы ведем, остается в неизменном виде, за исключением состава, который ввиду вызова многих наших игроков в свои сборные поредел. Поэтому мы пригласили поработать с нами игроков "Зенита-2", молодежного состава, академии.

Посмотрим на наш ближайший резерв, - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

Один из контрольных матчей "Зенит" проведёт 27 сентября в Шанхае против "Шанхай Шэньхуа". В РПЛ петербуржцы после девяти туров занимают пятое место с 18 очками, отставая от лидирующего "Краснодара" на три балла. Именно с краснодарцами команда Семака встретится на выезде 10 октября.

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