Известный комментатор назвал состав "Динамо" одним из лучших в РПЛ

- Было бы странно, если бы "Динамо", обладая одним из лучших подборов игроков в РПЛ, не набрало свои очки. Там и иностранцы, и россияне очень приличные, состав у команды хороший, способный решать самые высокие задачи.
"Динамо" набрало хороший ход, и пауза на сборные им точно не на пользу, - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
Победная серия позволила "Динамо" вплотную приблизиться к вершине таблицы: после девяти туров у москвичей 19 очков - на два меньше, чем у "Краснодара". Чемпионат для команды Шварца возобновится 11 октября выездной встречей с "Рубином".