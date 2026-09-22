Известный комментатор назвал состав "Динамо" одним из лучших в РПЛ

Комментатор Георгий Черданцев оценил нынешнюю форму московского "Динамо", которое после неудачного начала чемпионата одержало пять побед подряд.
Фото: ФК "Динамо"
По его мнению, подбор футболистов позволяет бело-голубым рассчитывать на решение самых серьёзных задач.

- Было бы странно, если бы "Динамо", обладая одним из лучших подборов игроков в РПЛ, не набрало свои очки. Там и иностранцы, и россияне очень приличные, состав у команды хороший, способный решать самые высокие задачи.

"Динамо" набрало хороший ход, и пауза на сборные им точно не на пользу, - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".

Победная серия позволила "Динамо" вплотную приблизиться к вершине таблицы: после девяти туров у москвичей 19 очков - на два меньше, чем у "Краснодара". Чемпионат для команды Шварца возобновится 11 октября выездной встречей с "Рубином".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится