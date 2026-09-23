Тебас ответил на заявление "Реала" с призывом сменить руководство Ла Лиги

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- Они путают нейтралитет с независимостью. Независимость требует принимать решения, даже если « Реалу » они не нравятся. Я не владелец Ла лиги и не собираюсь управлять ею так, будто она принадлежит одному клубу. Я уважаю всех, но не подчиняюсь никому, - написал Тебас.

Функционер подчеркнул, что в своей работе должен учитывать интересы всего чемпионата, а не одной команды. Тебас отверг обвинения в предвзятом отношении к мадридцам и провёл границу между критикой отдельных судейских решений и утверждениями о систематическом преследовании клуба.Конфликт обострился после поражения "Реала" от "Атлетико" со счётом 1:2. Жозе Моуринью раскритиковал судейство и указал на эпизоды с Кристианом Ромеро и Ли Кан Ином, которые, по мнению мадридцев, заслуживали удаления. "Реал" же сделал заявление и призвал Тебаса уйти в отставку.