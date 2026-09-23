Как сообщает пресс-служба клуба, у пассажира из Дербента возник приступ стенокардии. Мужчина направлялся в Санкт-Петербург для обследования после заболевания, из-за которого ранее провёл четыре месяца в реанимации. На просьбу бортпроводников о помощи откликнулся Гиреев. Врач оценил состояние пассажира и провёл необходимую медикаментозную терапию.
Состояние мужчины удалось стабилизировать, после посадки его передали сотрудникам скорой помощи. На момент передачи медикам его жизни ничего не угрожало.
В 10-м туре РПЛ "Динамо" сыграет на выезде с "Оренбургом". Встреча запланирована на 10 октября и начнётся в 13:00 по московскому времени.
Врач клуба РПЛ оказал помощь пассажиру во время полёта
Врач махачкалинского "Динамо" Мурад Гиреев оказал медицинскую помощь пассажиру, которому стало плохо во время авиаперелёта.
Фото: ФК "Динамо" Мх