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Врач клуба РПЛ оказал помощь пассажиру во время полёта

Врач махачкалинского "Динамо" Мурад Гиреев оказал медицинскую помощь пассажиру, которому стало плохо во время авиаперелёта.
Фото: ФК "Динамо" Мх
Как сообщает пресс-служба клуба, у пассажира из Дербента возник приступ стенокардии. Мужчина направлялся в Санкт-Петербург для обследования после заболевания, из-за которого ранее провёл четыре месяца в реанимации. На просьбу бортпроводников о помощи откликнулся Гиреев. Врач оценил состояние пассажира и провёл необходимую медикаментозную терапию.

Состояние мужчины удалось стабилизировать, после посадки его передали сотрудникам скорой помощи. На момент передачи медикам его жизни ничего не угрожало.

В 10-м туре РПЛ "Динамо" сыграет на выезде с "Оренбургом". Встреча запланирована на 10 октября и начнётся в 13:00 по московскому времени.

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