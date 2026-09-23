Гунько высказался о будущем Галактионова в "Локомотиве"

- После того, как команда потеряла ведущих игроков - понятно, что кого-то было невозможно удержать - Галактионов способен выстроить игру и добиваться результата, которого требуют руководители, при наличии квалифицированных футболистов.
Но нужны игроки, способные адаптироваться к требованиям, - приводит слова Гунько "РБ Спорт".
После девяти матчей "Локомотив" занимает 14-е место в РПЛ и имеет семь очков. Команда выиграла только одну встречу, четыре раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения. В 10-м туре железнодорожники сыграют на выезде с "Факелом".