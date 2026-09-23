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Гунько высказался о будущем Галактионова в "Локомотиве"

Российский тренер Дмитрий Гунько оценил ситуацию в "Локомотиве", который после девяти туров оказался в нижней части таблицы РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению специалиста, кадровые потери серьёзно изменили положение команды, однако Михаил Галактионов способен перестроить игру при наличии подходящих исполнителей.

- После того, как команда потеряла ведущих игроков - понятно, что кого-то было невозможно удержать - Галактионов способен выстроить игру и добиваться результата, которого требуют руководители, при наличии квалифицированных футболистов.

Но нужны игроки, способные адаптироваться к требованиям, - приводит слова Гунько "РБ Спорт".

После девяти матчей "Локомотив" занимает 14-е место в РПЛ и имеет семь очков. Команда выиграла только одну встречу, четыре раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения. В 10-м туре железнодорожники сыграют на выезде с "Факелом".

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