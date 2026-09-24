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Никитин: предпосылок для спада у Соболева не вижу

Бывший российский футболист Алексей Никитин высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Никитина, он не может гарантировать, что Соболева станет лучшим бомбардиром, но и не видит предпосылок для спада.

- В штрафной площади Соболев всегда опасен. Не могу гарантировать, что он станет лучшим бомбардиром, но предпосылок для спада у Александра не вижу, - сказал Никитин в эфире "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Александр Соболев вышел на поле в составе "Зенита" в 12 матчах во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и три голевые передачи. На данный момент форвард возглавляет список бомбардиров Российской Премьер-Лиги с семью забитыми голами. Ранее стало известно, что нападающий включен в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи.

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