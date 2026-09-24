Талалаев высказался об игре "Динамо": в игровом плане против нас были самыми убедительными

- В игровом плане против нас самой убедительной командой было "Динамо". Идеи тренера работают — футболисты их понимают.
Против них мы создали меньше всего моментов. "Динамо" тогда только начинало свое восхождение. Хорошо, что им мы попались в этом периоде, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".
Во втором туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на выезде уступило калининградской "Балтике" со счетом 1:2. Напомним, что летом бело-голубых возглавил Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда доходила до финала Кубка России.
После девяти сыгранных туров бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе и отстают от "Краснодара" на два балла.