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Талалаев высказался об игре "Динамо": в игровом плане против нас были самыми убедительными

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев оценил игру "Динамо".
Фото: ФК "Балтика"
По словам Талалаева, по игре "Динамо" было самым убедительным соперником для "Балтики".

- В игровом плане против нас самой убедительной командой было "Динамо". Идеи тренера работают — футболисты их понимают.

Против них мы создали меньше всего моментов. "Динамо" тогда только начинало свое восхождение. Хорошо, что им мы попались в этом периоде, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Во втором туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на выезде уступило калининградской "Балтике" со счетом 1:2. Напомним, что летом бело-голубых возглавил Сандро Шварц, работавший в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда доходила до финала Кубка России.

После девяти сыгранных туров бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе и отстают от "Краснодара" на два балла.

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