Экс-игрок "Спартака" - о "Локомотиве": с этими парнями будет тяжело вылететь в Первую лигу

- Тут вспоминается и "Динамо", и "Спартак" когда-то вылетал. От такого никто не застрахован.
Но всё-таки мне кажется, "Локомотив" вряд ли сделает этот шаг назад в нынешнем сезоне. Они выберутся, команда-то неплохая.
Возвращение Титкова должно хорошо повлиять, аренда Мостового очень хорошая. С этими парнями будет тяжело вылететь в Первую лигу, - цитирует Бояринцева "Чемпионат".
Напомним, что после девяти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 14 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 7 набранными очками в своем активе. В десятом туре команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с воронежским "Факелом", располагающимся на последней строчке в таблице.
По итогам прошлого сезона "железнодорожники" стали бронзовыми призерами чемпионата страны. В летнее трансферное окно команду покинули Дмитрий Воробьев, Артем Карпукас и Алексей Батраков.