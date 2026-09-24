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Экс-игрок "Спартака" - о "Локомотиве": с этими парнями будет тяжело вылететь в Первую лигу

Экс-игрок "Спартака" Денис Бояринцев ответил, может ли "Локомотив" вылететь в Первую Лигу.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Бояринцева, "Локомотив" вряд ли вылетит в Первую Лигу, а у команды есть хороший состав.

- Тут вспоминается и "Динамо", и "Спартак" когда-то вылетал. От такого никто не застрахован.
Но всё-таки мне кажется, "Локомотив" вряд ли сделает этот шаг назад в нынешнем сезоне. Они выберутся, команда-то неплохая.

Возвращение Титкова должно хорошо повлиять, аренда Мостового очень хорошая. С этими парнями будет тяжело вылететь в Первую лигу, - цитирует Бояринцева "Чемпионат".

Напомним, что после девяти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 14 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 7 набранными очками в своем активе. В десятом туре команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с воронежским "Факелом", располагающимся на последней строчке в таблице.

По итогам прошлого сезона "железнодорожники" стали бронзовыми призерами чемпионата страны. В летнее трансферное окно команду покинули Дмитрий Воробьев, Артем Карпукас и Алексей Батраков.

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