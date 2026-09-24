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Аршавин назвал самые безнадежные команды РПЛ

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин назвал самые безнадежные команды нынешнего сезона чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"
По словам Аршавина, "Факел" и "Родина" - самые безнадежные команды в РПЛ.

- Для меня безнадёжны "Факел" и "Родина".

"Факел" хорошо обороняется, но не может забить, редко доходя до ворот. Они всё время обороняются — рано или поздно им забивают, - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

По итогам прошлого сезона "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в истории добилась выхода в РПЛ, "Факел" занял второе место и также заработал прямое повышение в классе.

После девяти сыгранных туров столичная команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России с 5 набранными очками, воронежцы располагаются на последней строчке с 3 баллами в своем активе.

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