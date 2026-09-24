Бояринцев - о возможном уходе Барко: не вижу проблемы, чтобы его заменить

- Он хороший игрок, но трагедии не будет. Из "Спартака" уходили и не такие личности, и клуб это преодолевал.
Барко много сделал для того, чтобы клуб находился высоко в таблице, ключевые голы забивал, но в целом это обычный игрок. Не вижу проблемы, чтобы его заменить. В "Спартаке" прекрасная академия, хотелось бы, чтобы и там тренеры легионеры искали, - приводит слова Бояринцева "Чемпионат".
Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с лета 2024 года, всего полузащитник провел за клуб во всех турнирах 79 матчей и записал на свой счет 23 забитых мяча и 19 результативных передач. Рыночная стоимость 27-летнего аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро, его контракт с красно-белыми рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в руководстве "Спартака" заявляли, что согласовывают с Барко последние детали по новому контракту.
Напомним, что аргентинец ранее выступал за "Ривер Плейт", "Атланту Юнайтед" и "Атлетико Индепендьенте".