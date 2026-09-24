"По игре "Ростов" должен быть выше, просто где-то не везло". Тедеев - об уходе Альбы

Экс-тренер "Ростова" Заур Тедеев прокомментировал увольнение Джонатана Альбы с поста главного тренера южан.

Фото: ФК "Ростов"

Считаю, что по игре их команда должна быть выше, просто где-то не везло. Джони провел очень хорошую работу в "Ростове", - сказал Тедеев.