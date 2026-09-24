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"По игре "Ростов" должен быть выше, просто где-то не везло". Тедеев - об уходе Альбы

Экс-тренер "Ростова" Заур Тедеев прокомментировал увольнение Джонатана Альбы с поста главного тренера южан.
Фото: ФК "Ростов"
"Эта новость стала для меня неожиданностью. Мне известно, что Джони за тренер, что это за человек. Я думал, что в "Ростове" более-менее все в порядке.

Считаю, что по игре их команда должна быть выше, просто где-то не везло. Джони провел очень хорошую работу в "Ростове", - сказал Тедеев.

Сегодня, 24 сентября, "Ростов" официально сообщил о решении расстаться с главным тренером Джонатаном Альбой и его штабом по обоюдному согласию сторон.

Испанский специалист работал в ростовском клубе с 2018 года. Он занимал должность тренера-аналитика, а с февраля 2025-го возглавлял основную команду желто-синих. В 9 стартовых турах РПЛ подопечные Альбы набрали 8 очков и ушли на международную паузу в чемпионате, занимая 12-ю строчку в турнирной таблице.

Источник: "Чемпионат"

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