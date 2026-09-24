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В "Ростове" отреагировали на слухи, что уход Альбы связан с финансовыми проблемами

Генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка рассказал о причинах ухода главного тренера Джонатана Альбы.
Фото: ФК "Ростов"
"Есть определенные результаты, есть определенные моменты. Вместе с руководством было принято такое решение.

Тут все в совокупности. С финансами у клуба все в порядке.

Хочется делать только хорошее для клуба, который выступает в РПЛ. Мы очень хорошо попрощались с Альбой, на хорошей ноте. Мы очень уважаем Джонатана и очень ему благодарны", - сказал Чайка.

Ранее футбольный клуб "Ростов" официально объявил о расставании с Джонатаном Альбой, занимавшем пост главного тренера команды с февраля прошлого года. Стороны приняли обоюдное решение о прекращении работы тренерского штаба.

По итогам 9 прошедших туров команда Альбы набрала 8 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице, находясь в непосредственной близости к зоне стыковых матчей. На старте текущего чемпионата южане одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Источник: "СЭ"

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