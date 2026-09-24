В "Ростове" отреагировали на слухи, что уход Альбы связан с финансовыми проблемами

Тут все в совокупности. С финансами у клуба все в порядке.
Хочется делать только хорошее для клуба, который выступает в РПЛ. Мы очень хорошо попрощались с Альбой, на хорошей ноте. Мы очень уважаем Джонатана и очень ему благодарны", - сказал Чайка.
Ранее футбольный клуб "Ростов" официально объявил о расставании с Джонатаном Альбой, занимавшем пост главного тренера команды с февраля прошлого года. Стороны приняли обоюдное решение о прекращении работы тренерского штаба.
По итогам 9 прошедших туров команда Альбы набрала 8 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице, находясь в непосредственной близости к зоне стыковых матчей. На старте текущего чемпионата южане одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений.
Источник: "СЭ"