Сегодня, 24 сентября, "Ростов" официально сообщил об уходе Джонатана Альбы с поста главного тренера. Вместе с испанцем уходит и его штаб.
Отдельно в своем заявлении клуб отметил, что в последнее время Альба вместе с коллегами совмещали работу в "Ростове" и в сборной России. Однако в сложившихся условиях руководство считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач, которые требуют поступательной и системной работы.
Альба пришел в "Ростов" в 2018 году в качестве тренера-аналитика. Он возглавлял главную команду ростовчан с февраля 2025-го.
"Ростов" озвучил одну из причин ухода Альбы
Ростовский клуб объявил одну из причин увольнения главного тренера.
Фото: ФК "Ростов"