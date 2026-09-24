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"Ростов" озвучил одну из причин ухода Альбы

Ростовский клуб объявил одну из причин увольнения главного тренера.
Фото: ФК "Ростов"
Сегодня, 24 сентября, "Ростов" официально сообщил об уходе Джонатана Альбы с поста главного тренера. Вместе с испанцем уходит и его штаб.

Отдельно в своем заявлении клуб отметил, что в последнее время Альба вместе с коллегами совмещали работу в "Ростове" и в сборной России. Однако в сложившихся условиях руководство считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач, которые требуют поступательной и системной работы.

Альба пришел в "Ростов" в 2018 году в качестве тренера-аналитика. Он возглавлял главную команду ростовчан с февраля 2025-го.

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