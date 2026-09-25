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Погребняк: Дзюба побил все рекорды - уже можно сосредоточиться на бизнесе

Экс-игрок сборной России Павел Погребняк высказался о будущем Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Погребняка, Дзюба уже побил все рекорды и можно заниматься бизнесом.

- Мы Артёма ждём на ежегодном турнире в манеже "Спартака". Я как воспитанник тоже собираюсь. Там он точно будет полезен.
Дзюба побил все рекорды в российском чемпионате — уже можно сосредоточиться на бизнесе, - приводит слова Погребняка "Чемпионат".

Напомним, что с сентября 2024 года Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон", по окончании прошлого сезона он покинул клуб на правах свободного агента и на данный момент находится без клуба.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны, а также выступал за "Зенит", "Спартак", "Локомотив" и ряд других российских клубов.

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