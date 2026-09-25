Аршавин назвал лучший трансфер внутри РПЛ в летнее окно

- Ещё бы я отметил Даку. Наверное, это лучший трансфер, который был.
Это на бумаге лучший трансфер или он стал лидером? Нет, пока лидером он не стал, но это боевая единица, - сказал Аршавин в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!".
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2029 года. Всего он провел за красно-белых во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. Рыночная стоимость 28-летнего албанца оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро.