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Нападающий "Ахмата" получил травму в расположении национальной сборной

Об этом сообщила пресс-служба сборной Казахстана.
Фото: ФК "Ахмат"
Нападающий грозненского "Ахмата" Максим Самородов получил травму в сборной Казахстана. Об этом сообщила пресс?служба федерации футбола страны.

Из?за повреждения футболист пропустит матчи Лиги наций против команд Фарерских островов (26 сентября) и Словакии (29 сентября). Его участие в играх против сборных Молдавии (2 октября) и Фарерских островов (6 октября) будет определено позднее.

В этом сезоне 24?летний форвард провел 8 матчей в РПЛ и 2 - в Кубке России, отдав две результативные передачи и забив один гол.

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