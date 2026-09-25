Нападающий "Ахмата" получил травму в расположении национальной сборной

Об этом сообщила пресс-служба сборной Казахстана.

Фото: ФК "Ахмат"

Нападающий грозненского "Ахмата" Максим Самородов получил травму в сборной Казахстана. Об этом сообщила пресс?служба федерации футбола страны.



Из?за повреждения футболист пропустит матчи Лиги наций против команд Фарерских островов (26 сентября) и Словакии (29 сентября). Его участие в играх против сборных Молдавии (2 октября) и Фарерских островов (6 октября) будет определено позднее.



В этом сезоне 24?летний форвард провел 8 матчей в РПЛ и 2 - в Кубке России, отдав две результативные передачи и забив один гол.