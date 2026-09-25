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"Самое легендарное селфи". ЦСКА опубликовал фото

Московский ЦСКА выложил фотографию в клубном телеграм-канале.
Фото: ПФК ЦСКА
Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала фотографию со съемкок шоу "Это футбол, брат!", которые проходят на домашнем стадионе красно-синих "ВЭБ Арена".

"Самое легендарное селфи", - подписали изображение "армейцы", на котором запечатлены вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев, бывший полузащитник Алан Дзагоев, экс-форвард Вагнер Лав и бывший главный тренер Леонид Слуцкий.

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