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Самедов поделился впечатлениями от игры "Спартака" на старте РПЛ

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Самедов оценил шансы команды на чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
"Команда оставляет хорошее впечатление. "Спартак" смотрится очень целостно и организованно.

Конечно, без потерь не обходится никто, осечки происходят. Но по игре красно-белые смотрятся очень хорошо. "Спартак" имеет хорошие шансы на чемпионство в сезоне и, безусловно, является одним из главных претендентов", - сказал Самедов.

По итогам 9 стартовых туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" набрал 19 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Команда Хуана Карлоса Карседо потерпела два поражения, один раз сыграла вничью и одержала пять побед в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

На данный момент красно-белые отстают от лидирующего в турнирной таблице "Краснодара" на два балла.

Источник: "СЭ"

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