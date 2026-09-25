Самедов поделился впечатлениями от игры "Спартака" на старте РПЛ

"Команда оставляет хорошее впечатление. "Спартак" смотрится очень целостно и организованно.
Конечно, без потерь не обходится никто, осечки происходят. Но по игре красно-белые смотрятся очень хорошо. "Спартак" имеет хорошие шансы на чемпионство в сезоне и, безусловно, является одним из главных претендентов", - сказал Самедов.
По итогам 9 стартовых туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" набрал 19 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Команда Хуана Карлоса Карседо потерпела два поражения, один раз сыграла вничью и одержала пять побед в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.
На данный момент красно-белые отстают от лидирующего в турнирной таблице "Краснодара" на два балла.
Источник: "СЭ"