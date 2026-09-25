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Погребняк раскрыл причины трудностей адаптации Батракова в "Галатасарае"

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк рассказал, в чем заключается сложность адаптации полузащитника Алексея Батракова в турецком клубе.
Фото: ФК "Галатасарай"
"Дело не в Батракове, а в том, что пока не может играть Осимхен. Без него это другая команда, а адаптация для Батракова становится тяжелее, потому что нет результата и забивного форварда.

Адаптация на 80 процентов зависит от результатов. Но у меня положительное впечатление от Батракова. Я думаю, все будет нормально. Он не тушуется, уже дает голевые передачи", - сказал Погребняк.

Алексей Батраков присоединился к "Галатасараю" в минувшее летнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива". В составе турецкой команды 21-летний полузащитник принял участие в 4 матчах местного чемпионата и одной игре Лиги чемпионов, в которых провел на поле 230 минут и отличился результативной передачей.

Действующий контракт Батракова со стамбульским клубом рассчитан на 5 лет. Сумма трансферной компенсации за российского хавбека составила 25 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

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