Погребняк раскрыл причины трудностей адаптации Батракова в "Галатасарае"

"Дело не в Батракове, а в том, что пока не может играть Осимхен. Без него это другая команда, а адаптация для Батракова становится тяжелее, потому что нет результата и забивного форварда.
Адаптация на 80 процентов зависит от результатов. Но у меня положительное впечатление от Батракова. Я думаю, все будет нормально. Он не тушуется, уже дает голевые передачи", - сказал Погребняк.
Алексей Батраков присоединился к "Галатасараю" в минувшее летнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива". В составе турецкой команды 21-летний полузащитник принял участие в 4 матчах местного чемпионата и одной игре Лиги чемпионов, в которых провел на поле 230 минут и отличился результативной передачей.
Действующий контракт Батракова со стамбульским клубом рассчитан на 5 лет. Сумма трансферной компенсации за российского хавбека составила 25 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"