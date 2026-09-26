"Будем откровенны, топовый тренер сейчас туда не пойдет". Экс-тренер "Ростова" - о назначении Кириченко

Будем откровенны, топовый тренер сейчас не пойдет в "Ростов". Отдали предпочтение ростовскому тренеру. Чего юлить, конечно, Кириченко не хватает опыта на уровне Премьер-Лиги, но сейчас это не самое главное", - сказал Балахнин.
Сегодня, 26 сентября, Дмитрий Кириченко был назначен новым главным тренером "Ростова". Он сменил на этом посту Джонатана Альбу, об уходе которого клуб сообщил ранее.
Ростовчане набрали 8 очков в 9 стартовых турах РПЛ и занимают 12-е место в турнирной таблице, находясь в непосредственной близости к зоне стыков.
Источник: "Чемпионат"