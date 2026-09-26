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"Будем откровенны, топовый тренер сейчас туда не пойдет". Экс-тренер "Ростова" - о назначении Кириченко

Бывший наставник "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал назначение Дмитрия Кириченко новым главным тренером южан.
Фото: ФК "Ростов"
"Сейчас кого бы ни взяли главным тренером, любому будет трудно.

Будем откровенны, топовый тренер сейчас не пойдет в "Ростов". Отдали предпочтение ростовскому тренеру. Чего юлить, конечно, Кириченко не хватает опыта на уровне Премьер-Лиги, но сейчас это не самое главное", - сказал Балахнин.

Сегодня, 26 сентября, Дмитрий Кириченко был назначен новым главным тренером "Ростова". Он сменил на этом посту Джонатана Альбу, об уходе которого клуб сообщил ранее.

Ростовчане набрали 8 очков в 9 стартовых турах РПЛ и занимают 12-е место в турнирной таблице, находясь в непосредственной близости к зоне стыков.

Источник: "Чемпионат"

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