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В "Факеле" высказались об адаптации Кокшарова

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов оценил адаптацию в клубе арендованного у "Краснодара" форварда Александра Кокшарова.
Фото: ФК "Факел"
"Мы довольны Александром, рады, что он выбрал наш клуб. С каждым днем он прибавляет, вливается в коллектив. Главное, чтобы он избежал травм.

Хотим, чтобы он максимально помог "Факелу" в достижении целей и задач", - сказал Пименов.

Александр Кокшаров присоединился к "Факелу" в минувшее летнее трансферное окно, перейдя на правах аренды из "Краснодара". В составе воронежской команды 21-летний центрфорвард принял участие в 4 матчах РПЛ и Кубка России, в которых пропел на поле суммарно 187 минут и отличился одним забитым мячом. Контракт нападающего с краснодарским клубом рассчитан до июня 2029 года.

Источник: "СЭ"

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