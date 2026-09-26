В "Факеле" высказались об адаптации Кокшарова

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов оценил адаптацию в клубе арендованного у "Краснодара" форварда Александра Кокшарова.

Фото: ФК "Факел"

"Мы довольны Александром, рады, что он выбрал наш клуб. С каждым днем он прибавляет, вливается в коллектив. Главное, чтобы он избежал травм.