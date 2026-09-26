В "Факеле" высказались об адаптации Кокшарова

"Мы довольны Александром, рады, что он выбрал наш клуб. С каждым днем он прибавляет, вливается в коллектив. Главное, чтобы он избежал травм.
Хотим, чтобы он максимально помог "Факелу" в достижении целей и задач", - сказал Пименов.
Александр Кокшаров присоединился к "Факелу" в минувшее летнее трансферное окно, перейдя на правах аренды из "Краснодара". В составе воронежской команды 21-летний центрфорвард принял участие в 4 матчах РПЛ и Кубка России, в которых пропел на поле суммарно 187 минут и отличился одним забитым мячом. Контракт нападающего с краснодарским клубом рассчитан до июня 2029 года.
Источник: "СЭ"