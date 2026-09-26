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"Артему рано заканчивать". Елагин предложил Дзюбе попробовать себя в роли защитника

Футбольный комментатор Александр Елагин уверен, что 38-летний нападающий Артем Дзюба мог бы попробовать себя на позиции центрального защитника.
Фото: РФС / Сборная России
"Конечно, я не знаю всех тонкостей отношений его и его агента с командами РПЛ, но то, что Артему рано завершать свою карьеру – уверен.

С его колоссальным опытом, его талантом, его физическими данными он вполне может быть чрезвычайно полезен на позиции центрального защитника.

Да-да! Центрального защитника. Прецеденты такого рода и в нашем отечественном футболе и в мировом – есть", - написал Елагин в телеграм-канале.

Артем Дзюба находится в статусе свободного агента с лета этого года. Последним клубом в его карьере стал тольяттинский "Акрон", цвета которого нападающий защищал с сентября 2024 года. В составе красно-черных Дзюба провел 52 матча, в которых записал на свой счет 18 забитых голов и 12 результативных передач. В августе футболисту исполнилось 38 лет.

Напомним, ранее агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, заявил, что его клиент мог оказаться в минувшее трансферное окно в московском "Спартаке", воспитанником которого является, однако вето на переход наложил спортивный директор клуба Фрэнсис Кахигао.

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