"Артему рано заканчивать". Елагин предложил Дзюбе попробовать себя в роли защитника

С его колоссальным опытом, его талантом, его физическими данными он вполне может быть чрезвычайно полезен на позиции центрального защитника.
Да-да! Центрального защитника. Прецеденты такого рода и в нашем отечественном футболе и в мировом – есть", - написал Елагин в телеграм-канале.
Артем Дзюба находится в статусе свободного агента с лета этого года. Последним клубом в его карьере стал тольяттинский "Акрон", цвета которого нападающий защищал с сентября 2024 года. В составе красно-черных Дзюба провел 52 матча, в которых записал на свой счет 18 забитых голов и 12 результативных передач. В августе футболисту исполнилось 38 лет.
Напомним, ранее агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, заявил, что его клиент мог оказаться в минувшее трансферное окно в московском "Спартаке", воспитанником которого является, однако вето на переход наложил спортивный директор клуба Фрэнсис Кахигао.