Газзаев поделился эмоциями после прощального матча Вагнера Лава

Валерий Газзаев поделился впечатлениями от прощального матча Вагнера Лава, который состоялся на "ВЭБ Арене".

Фото: ПФК ЦСКА





- Мы все сегодня увидели неподдельные эмоции. Это был праздник футбола.

Вагнер Лав провёл блестящую карьеру. Болельщики его отблагодарили, а Вагнер Лав отблагодарил их. И попросил у них прощения. Такие праздники я не видел давно. Их нужно обязательно устраивать для молодого поколения. Поэтому хотелось бы, чтобы наша молодёжь брала пример с таких, как Вагнер Лав, - передаёт слова Газзаева



Прощальная встреча "Друзей Вагнера Лава" и "Легенд ЦСКА" завершилась со счётом 3:3. Сам бразилец отличился дважды - по одному голу за каждую команду.



Вагнер Лав объявил о завершении карьеры в марте. Экс-наставник ЦСКА отметил атмосферу вечера и заявил, что подобные мероприятия важны не только для болельщиков, но и для молодого поколения футболистов.Вагнер Лав провёл блестящую карьеру. Болельщики его отблагодарили, а Вагнер Лав отблагодарил их. И попросил у них прощения. Такие праздники я не видел давно. Их нужно обязательно устраивать для молодого поколения. Поэтому хотелось бы, чтобы наша молодёжь брала пример с таких, как Вагнер Лав, - передаёт слова Газзаева "Матч ТВ" Прощальная встреча "Друзей Вагнера Лава" и "Легенд ЦСКА" завершилась со счётом 3:3. Сам бразилец отличился дважды - по одному голу за каждую команду.Вагнер Лав объявил о завершении карьеры в марте.