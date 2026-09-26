Газзаев поделился эмоциями после прощального матча Вагнера Лава

- Мы все сегодня увидели неподдельные эмоции. Это был праздник футбола.
Вагнер Лав провёл блестящую карьеру. Болельщики его отблагодарили, а Вагнер Лав отблагодарил их. И попросил у них прощения. Такие праздники я не видел давно. Их нужно обязательно устраивать для молодого поколения. Поэтому хотелось бы, чтобы наша молодёжь брала пример с таких, как Вагнер Лав, - передаёт слова Газзаева "Матч ТВ".
Прощальная встреча "Друзей Вагнера Лава" и "Легенд ЦСКА" завершилась со счётом 3:3. Сам бразилец отличился дважды - по одному голу за каждую команду.
Вагнер Лав объявил о завершении карьеры в марте.