Дьяков рассказал о главной задаче Кириченко в "Ростове"

Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков оценил назначение Дмитрия Кириченко главным тренером донской команды.

Фото: ФК "Ростов"

Надеюсь, у него всё сложится. Но работа ему предстоит нелёгкая, - сказал Дьяков "Матч ТВ"

По словам экс-футболиста, новому наставнику важно не только донести до игроков свои идеи, но и создать внутри коллектива необходимую атмосферу.- Кириченко - тот человек, который нужен команде, он сумеет сплотить игроков вокруг себя, чтобы они играли и сражались за тренера. Он много лет отдал "Ростову" и как футболист, и как тренер. О нём могу сказать только самое положительное. Удачи Дмитрию Сергеевичу!Кириченко заключил с "Ростовом" соглашение на два года и сменил на посту Джонатана Альбу. После девяти туров РПЛ команда располагается на 12-м месте, набрав восемь очков.