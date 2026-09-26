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Известный агент: Тюкавин может продолжить карьеру в топовом европейском клубе

{PAGEBREAK}Футбольный агент Паулу Барбоза оценил перспективы форварда "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
Он считает, что нападающий со временем может получить возможность продолжить карьеру в одном из ведущих клубов Европы.

- Тюкавин - уникальный нападающий с большим будущим. В недалёкой перспективе он вполне может оказаться в сильном европейском клубе, если сам будет к этому стремиться.

Такие игроки не появляются каждый день. Думаю, в ближайшее время его уровень станет очевиден и на уровне сборной России. У него всё впереди, и мы ещё будем наблюдать за его развитием, - цитирует Барбозу "Советский спорт".

В нынешнем розыгрыше РПЛ Тюкавин семь раз выходил на поле. Форвард забил четыре мяча и один раз ассистировал партнёру.

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