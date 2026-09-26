Известный агент: Тюкавин может продолжить карьеру в топовом европейском клубе

- Тюкавин - уникальный нападающий с большим будущим. В недалёкой перспективе он вполне может оказаться в сильном европейском клубе, если сам будет к этому стремиться.
Такие игроки не появляются каждый день. Думаю, в ближайшее время его уровень станет очевиден и на уровне сборной России. У него всё впереди, и мы ещё будем наблюдать за его развитием, - цитирует Барбозу "Советский спорт".
В нынешнем розыгрыше РПЛ Тюкавин семь раз выходил на поле. Форвард забил четыре мяча и один раз ассистировал партнёру.