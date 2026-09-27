Пименов: болельщик соскучился по сборной России

- Кончено, мне матчи сборной интересны, я с нетерпением их жду.
Про товарищеские матчи высказываются только некоторые люди, а по факту болельщик соскучился по сборной, в регионах это всегда аншлаги, несмотря на название соперника, - приводит слова Пименова "РБ Спорт".
Национальная команда России 29 сентября проведет товарищеский матч со сборной Ирана в Казани, 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 числа примет Нигерию в Нижнем Новгороде. Ранее сборная России играла с Ираном и Нигерией, а с Намибией встретится впервые в истории.
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.