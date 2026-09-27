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Сын Вагнера Лава: он сам не осознаёт масштаб своей личности

Лавиньо Вагнер, сын экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, высказался о своем отце.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Вагнера, его отец не осознает масштаб своей личности.

- Мы часто говорим с папой о его карьере. Думаю, он сам не осознаёт масштаб своей личности.

Насколько он популярен в России и в Бразилии. Он играл за "Палмейрас", "Коринтианс" и "Фламенго" — прямые конкуренты и очень принципиальные соперники. Однако его любят болельщики всех этих клубов, - приводит слова Вагнера "Чемпионат"

Вчера, 26 сентября, состоялся прощальный матч Вагнера Лава, в котором сыграли команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава" - встреча завершилась ничьей 3:3, а бразильский форвард записал на свой счет дубль, забив один из мячей с пенальти. Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год.

Также бразильский нападающий выступал за "Палмейрас", "Коринтианс", "Фламенго", "Монако", "Бешикташ", "Алаьняспор" и ряд других бразильских клубов, а также заезжал в чемпионат Китая.

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