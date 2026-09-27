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Непомнящий: Головин на голову сильнее Батракова

Российский тренер Валерий Непомнящий сравнил Алексея Батракова и Александра Головина.
Фото: Global Look Press
По словам Непомнящего, Головин сильнее Батракова и Александр может подтянуть Алексея в сборной.

- На сегодняшний день Головин на голову сильнее Батракова. Александр — состоявшийся футболист европейского уровня, а Алексей только в начале своего пути. Головин — лучший российский игрок последних лет. Батраков пока с ним не на одном уровне.
Батракову не хватает опыта, физической мощи и быстроты принятия решений для игры на уровне Лиги чемпионов. Головин должен подтянуть его сейчас в сборной, поделиться опытом, - приводит слова Непомнящего "Советский спорт".

Александр Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 273 матча и записал на свой счет 40 забитых мячей и 48 результативных передач. Контракт 30-летнего россиянина с монегасками рассчитан до лета 2029 года.

Алексей Батраков перешел в турецкий "Галатасарай" из московского "Локомотива" этим летом и подписал контракт до конца июня 2031 года. Полузащитник вышел на поле в составе турецкой команды в пяти встречах и отметился одной голевой передачей.

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