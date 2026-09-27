Вратарь Богдан Овсянников — лучший игрок сентября, сообщила пресс-служба "Оренбурга". Болельщики команды также признавали 27-летнего голкипера лучшим футболистом по итогам июля и августа.
"Множество спасений, самоотверженность и надежность — то, за что мы любим Богдана!" - говорится в сообщении клуба.
В этом сезоне Овсянников 8 матчей в РПЛ, в которых пропустил 7 мячей и дважды оставил ворота "сухими".
Лучшим игроком месяца в "Оренбурге" признают в этом сезоне исключительно вратаря
В "Оренбурге" назвали лучшего футболиста сентября.
Фото: ФК "Оренбург"