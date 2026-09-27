"Торпедо" в меньшинстве не уступило в гостях "Уфе"

Фото: ФК "Уфа"

На 22-й минуте был удален с поля голкипер гостей Ростислав Солдатенко, однако москвичи сумели отстоять ничью.Таким образом черно-белые набрали 21 очко и остались на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата.Отметим, это 9-я ничья команд в 12-м официальном матче.: Беленов, Гилязетдинов, Черов, Кутин, Агапов, Тарба, Исаев, Ахатов (Давлитгереев, 90), Агеян, Липовой (Гонгадзе, 59), Ортис.: Солдатенко, Корнюшин (Орехов, 66), Бозов, Бородин, Шевченко, Погосов, Чурич, Юшин (Москвичёв, 46), Берковский (Мокроусов, 24), Каштанов (Аджибона, 80), Окоронкво (Апеков, 80).: Бозов, 82, Черов, 89, Агапов, 90+2.: Солдатенко, 22.