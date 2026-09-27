Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Уфа
0 - 0 0 0
ТорпедоЗавершен
Шинник
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
16:00
АзербайджанНе начат
Австрия
19:00
КосовоНе начат
Дания
19:00
УэльсНе начат
Сербия
19:00
НидерландыНе начат
Гибралтар
19:00
АндорраНе начат
Норвегия
21:45
ПортугалияНе начат
Израиль
21:45
ИрландияНе начат
Германия
21:45
ГрецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Земун
4 - 1 4 1
РодинаИдёт
Шанхай Шэньхуа
15:00
ЗенитНе начат
ЦСКА
15:00
Нижний НовгородНе начат
Партизан
16:00
РодинаНе начат
Краснодар
17:00
ФК 10Не начат

"Торпедо" в меньшинстве не уступило в гостях "Уфе"

"Торпедо" и "Уфа" сыграли вничью в перенесенном матче 7-го тура Первой лиги (0:0).
Фото: ФК "Уфа"
На 22-й минуте был удален с поля голкипер гостей Ростислав Солдатенко, однако москвичи сумели отстоять ничью.

Таким образом черно-белые набрали 21 очко и остались на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата.

Отметим, это 9-я ничья команд в 12-м официальном матче.

Первая лига

7 тур

"Уфа": Беленов, Гилязетдинов, Черов, Кутин, Агапов, Тарба, Исаев, Ахатов (Давлитгереев, 90), Агеян, Липовой (Гонгадзе, 59), Ортис.

"Торпедо": Солдатенко, Корнюшин (Орехов, 66), Бозов, Бородин, Шевченко, Погосов, Чурич, Юшин (Москвичёв, 46), Берковский (Мокроусов, 24), Каштанов (Аджибона, 80), Окоронкво (Апеков, 80).

Предупреждения: Бозов, 82, Черов, 89, Агапов, 90+2.

Удаление: Солдатенко, 22.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится