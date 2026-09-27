Рахимич прокомментировал решение ЦСКА назначить Игдисамова главным тренером

Это очень хороший ход в ситуации, которая есть сейчас. Нет еврокубков, так зачем назначать иностранца? Смысла нет, когда есть свой перспективный тренер, который развивается", - сказал Рахимич.
Дмитрий Игдисамов возглавил московский ЦСКА в мае этого года после ухода швейцарца Фабио Челестини. Летом россиянин был утвержден в должности главного тренера и подписал контракт с клубом по схеме "2+2".
Под руководством Игдисамова "армейцы" набрали 19 очков в 9 стартовых турах РПЛ и располагаются на 4-м месте в турнирной таблице. От первой строчки их отделяет на сегодняшний день всего два балла.
Источник: "СЭ"