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Рахимич прокомментировал решение ЦСКА назначить Игдисамова главным тренером

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказал мнение по поводу назначения Дмитрия Игдисамова главным тренером "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
"Меня не удивило решение ЦСКА назначить Игдисамова главным тренером.

Это очень хороший ход в ситуации, которая есть сейчас. Нет еврокубков, так зачем назначать иностранца? Смысла нет, когда есть свой перспективный тренер, который развивается", - сказал Рахимич.

Дмитрий Игдисамов возглавил московский ЦСКА в мае этого года после ухода швейцарца Фабио Челестини. Летом россиянин был утвержден в должности главного тренера и подписал контракт с клубом по схеме "2+2".

Под руководством Игдисамова "армейцы" набрали 19 очков в 9 стартовых турах РПЛ и располагаются на 4-м месте в турнирной таблице. От первой строчки их отделяет на сегодняшний день всего два балла.

Источник: "СЭ"

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