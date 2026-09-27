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Сборная России U19 сыграла вничью с Белоруссией

Сборные России и Белоруссии не выявили победителя (1:1).
Фото: РФС / Сборная России
Завершился товарищеский матч между юношескими сборными России и Белорусии. Игра проходила в Минске и завершилась вничью со счетом 1:1. Единственный гол в составе российской национальной команды до 19 лет забил атакующий полузащитник Ефим Буркин, реализовавший пенальти на 45-й минуте встречи.

В этом сезоне МФЛ Буркин, выступающий на "Краснодар-2", оформил 3+3 по системе гол плюс пас в 8 матчах чемпионата.

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