Завершился товарищеский матч между юношескими сборными России и Белорусии. Игра проходила в Минске и завершилась вничью со счетом 1:1. Единственный гол в составе российской национальной команды до 19 лет забил атакующий полузащитник Ефим Буркин, реализовавший пенальти на 45-й минуте встречи.
В этом сезоне МФЛ Буркин, выступающий на "Краснодар-2", оформил 3+3 по системе гол плюс пас в 8 матчах чемпионата.
Сборная России U19 сыграла вничью с Белоруссией
Сборные России и Белоруссии не выявили победителя (1:1).
Фото: РФС / Сборная России