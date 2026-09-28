Как стало известно источнику, крайний нападающий "Ростова" Роналдо мог перебраться до закрытия летнего трансферного окна в ОАЭ, где в его услугах заинтересованы "Аль-Вахда" и "Аль-Васл".
Сообщается, что клубы были готовы предложить 25-летнему бразильцу выгодные финансовые условия, однако посредники, привлеченные к переговорам, не смогли прийти к конкретному предложению, и переход не был осуществлён.
Подчеркивается, что "Аль-Вахда" и "Аль-Васл" сохраняют интерес к игроку и могут подписать его этой зимой.
Роналдо присоединился к "Ростов" в 2024 году, перейдя из болгарского "Левски". Действующий контракт футболиста с южанами рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 3,5 млн евро.
Источник: Sport24
Два клуба из ОАЭ интересуются игроком "Ростова" - источник
Нападающий "Ростова" мог покинуть клуб этим летом.
Фото: ФК "Ростов"