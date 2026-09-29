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Рыков ответил, может ли "Динамо" побороться за чемпионство

Экс-игрок московского "Динамо" Владимир Рыков ответил, могут ли бело-голубые побороться за чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Рыкова, при удачных раскладах "Динамо" может побороться за чемпионство.

- Первую треть чемпионата "Динамо" прошло хорошо. Не хочется говорить громких слов о борьбе за чемпионство.
Хочу, чтобы "Динамо" и дальше так играло. Тогда при удачных раскладах всякое может случиться, - приводит слова Рыкова Metaratings.

Напомним, что летом текущего года московское "Динамо" возглавил Сандро Шварц - немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством команда доходила до финала Кубка России и становилась бронзовым призером чемпионата страны.

После девяти сыгранных туров бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на два балла.

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