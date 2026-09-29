Рыков ответил, может ли "Динамо" побороться за чемпионство

- Первую треть чемпионата "Динамо" прошло хорошо. Не хочется говорить громких слов о борьбе за чемпионство.
Хочу, чтобы "Динамо" и дальше так играло. Тогда при удачных раскладах всякое может случиться, - приводит слова Рыкова Metaratings.
Напомним, что летом текущего года московское "Динамо" возглавил Сандро Шварц - немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством команда доходила до финала Кубка России и становилась бронзовым призером чемпионата страны.
После девяти сыгранных туров бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на два балла.