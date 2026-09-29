Тедеев оценил работу Благоевича в "Акроне"

Экс-тренер "Акрона" Заурбек Тедеев оценил работу Срджана Благоевича на посту главного тренера тольяттинцев.

Фото: ФК "Акрон"

- Положительно оценю работу Благоевича. Я считаю: есть футболисты со своими качествами — психологическими, физическими, тактическими, техническими, ментальными, — и тренер должен под них подстраиваться, в каком-то смысле подчинять им свою модель.