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Тедеев оценил работу Благоевича в "Акроне"

Экс-тренер "Акрона" Заурбек Тедеев оценил работу Срджана Благоевича на посту главного тренера тольяттинцев.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Тедеева, он положительно оценивает работу Благоевича в "Акроне".

- Положительно оценю работу Благоевича. Я считаю: есть футболисты со своими качествами — психологическими, физическими, тактическими, техническими, ментальными, — и тренер должен под них подстраиваться, в каком-то смысле подчинять им свою модель.

В начале, на мой взгляд, это получалось не совсем правильно. Команда слишком много разыгрывала в сложных ситуациях, где этого делать не стоило, из-за чего возникали проблемы. Сейчас я вижу, что "Акрон" стал играть проще. Скорее всего, Благоевич смог услышать футболистов, понять их — а это самое главное, - приводит слова Тедеева "Советский спорт".

Напомним, что Срджан Благоевич стал главным тренером тольяттинского "Акрона" летом текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в "Партизане", а до этого работал в чемпионате Казахстана и Венгрии, а также в ряде других сербских клубов. Он сменил на посту главного тренера тольяттинцев Заурбека Тедеева, которого отправили в отставку в мае этого года.

По итогам девяти сыгранных туров волжане занимают 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8 набранными очками в своем активе. В десятом туре чемпионата России тольяттинцы сыграют на выезде с "Ростовом", занимающим 12 место в таблице с 8 баллами.

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