Тедеев оценил работу Благоевича в "Акроне"

- Положительно оценю работу Благоевича. Я считаю: есть футболисты со своими качествами — психологическими, физическими, тактическими, техническими, ментальными, — и тренер должен под них подстраиваться, в каком-то смысле подчинять им свою модель.
В начале, на мой взгляд, это получалось не совсем правильно. Команда слишком много разыгрывала в сложных ситуациях, где этого делать не стоило, из-за чего возникали проблемы. Сейчас я вижу, что "Акрон" стал играть проще. Скорее всего, Благоевич смог услышать футболистов, понять их — а это самое главное, - приводит слова Тедеева "Советский спорт".
Напомним, что Срджан Благоевич стал главным тренером тольяттинского "Акрона" летом текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в "Партизане", а до этого работал в чемпионате Казахстана и Венгрии, а также в ряде других сербских клубов. Он сменил на посту главного тренера тольяттинцев Заурбека Тедеева, которого отправили в отставку в мае этого года.
По итогам девяти сыгранных туров волжане занимают 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8 набранными очками в своем активе. В десятом туре чемпионата России тольяттинцы сыграют на выезде с "Ростовом", занимающим 12 место в таблице с 8 баллами.