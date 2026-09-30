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Генич рассказал, за кого голосовал при выборе лучшего игрока сентября

Спортивный комментатор Константин Генич выбрал полузащитника "Крыльев Советов" Амара Рахмановича лучшим футболистом Российской премьер-лиги по итогам сентября.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Однако награда досталась хавбеку ЦСКА Ивану Облякову.

- Амар Рахманович. Сыграл 100-й матч за "Крылья Советов". Выходя на замену, своими забитыми мячами приносил результат: отметился дублем в игре с "Краснодаром", ещё забил "Локомотиву", причём сыграл там породисто, замкнув на дальней штанге прострел Салтыкова.

Хочется поддержать игрока, отметить его вклад в игру команды именно с точки зрения результата и выходов на замену, - приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

После девяти туров самарские "Крылья Советов" занимают девятое место с 11 очками в копилке. Следующий поединок команда проведёт дома со "Спартаком" 10 октября.

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