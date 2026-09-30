Генич рассказал, за кого голосовал при выборе лучшего игрока сентября

Спортивный комментатор Константин Генич выбрал полузащитника "Крыльев Советов" Амара Рахмановича лучшим футболистом Российской премьер-лиги по итогам сентября.

Фото: ПФК "Крылья Советов"

Хочется поддержать игрока, отметить его вклад в игру команды именно с точки зрения результата и выходов на замену, - приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.