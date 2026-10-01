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Сафонов - о "Спартаке": ну, кто знает, где окажемся

Бывший голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Краснодар"
Матвей Сафонов в шуточной форме ответил на вопрос о его татуировке, на которой изображен гладиатор.

"Гладиатор - ассоциация со "Спартаком"? Ну, кто знает, где окажемся. Ладно, шучу (улыбается).
Мне просто импонирует гладиаторство - имидж того, что они воевали за свободу и если проигрывали, то умирали. Ты выходишь на каждый свой бой как на последний", - сказал Сафонов в интервью на Youtube-канале "Вписка".

Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". Он провел за основную команду черно-зеленых 5 лет. С лета 2024 года российский голкипер выступает за французский "ПСЖ".

Московский футбольный клуб "Спартак" был назван в честь гладиатора, который возглавил восстание рабов в Древнем Риме. Около домашнего стадиона красно-белых установлена статуя гладиатора.


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