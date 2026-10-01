В бывшем клубе Карседо считают, что "Спартак" выиграет РПЛ

"Слежу ли я за Карседо в "Спартаке"? Да, конечно. И я считаю, что он выиграет чемпионат.Честно говоря, я не очень хорошо знаю команду. Знаю нескольких игроков, например Жедсона, с которым знаком по Португалии. Но у меня нет сомнений, что при наличии правильных инструментов Карседо способен выиграть чемпионат", - сказал Родольфо "Спорт-Экспрессу".
Хуан Карлос Карседо был главным тренером кипрского "Пафоса" с июля 2023 по январь 2025 года. После этого испанский специалист возглавил московский "Спартак".
В прошедшем сезоне под его руководством красно-белые завершили выступление в Российской Премьер-Лиге на четвертой строчке с 52 баллами в своем активе, а также выиграли Кубок России.
На данный момент "Спартак" занимает 4-е место в чемпионате.