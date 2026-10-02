"Манчестер Сити" подал апелляцию по делу о нарушении финансовых правил АПЛ

"Клуб твердо убежден, что заключение комиссии содержит явные существенные ошибки в области права, принципов и фактов, а также является необоснованным во многих аспектах", — говорится в заявлении.
В "Сити" также утверждают, что располагают доказательствами в поддержку своей позиции и намерены продолжить отстаивать ее в рамках установленной процедуры.
"Клуб невиновен в обвинениях, выдвинутых Премьер-лигой, и существует обширный объем неопровержимых доказательств в поддержку всех его позиций, касающихся этого дела", — добавили в клубе.
Ранее комиссия АПЛ признала "Манчестер Сити" виновным в нарушении финансовых правил и отказе от сотрудничества с расследованием.
Возможные последствия решения пока не объявлены. По информации СМИ, среди потенциальных санкций фигурирует лишение чемпионских титулов.
Источник: официальный сайт "Манчестер Сити"