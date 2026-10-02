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"Манчестер Сити" подал апелляцию по делу о нарушении финансовых правил АПЛ

"Манчестер Сити" официально подал апелляцию на решение комиссии АПЛ, признавшей клуб виновным в нарушениях финансового регламента.
Фото: Leonhard Simon - UEFA / Contributor / UEFA / Gettyimages.ru
В английском клубе подтвердили, что апелляция была подана 1 октября. "Манчестер Сити" категорически не согласен с вынесенным решением и настаивает на своей невиновности.

"Клуб твердо убежден, что заключение комиссии содержит явные существенные ошибки в области права, принципов и фактов, а также является необоснованным во многих аспектах", — говорится в заявлении.

В "Сити" также утверждают, что располагают доказательствами в поддержку своей позиции и намерены продолжить отстаивать ее в рамках установленной процедуры.

"Клуб невиновен в обвинениях, выдвинутых Премьер-лигой, и существует обширный объем неопровержимых доказательств в поддержку всех его позиций, касающихся этого дела", — добавили в клубе.

Ранее комиссия АПЛ признала "Манчестер Сити" виновным в нарушении финансовых правил и отказе от сотрудничества с расследованием.
Возможные последствия решения пока не объявлены. По информации СМИ, среди потенциальных санкций фигурирует лишение чемпионских титулов.

Источник: официальный сайт "Манчестер Сити"

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