Тедеев выделил Угальде среди форвардов РПЛ: выглядит лучше других

"На сегодняшний день это штучный товар. Меня пока на старте чемпионата ни один из нападающих не впечатляет. Даку пока осваивается, нужно какое-то время. Я его считаю лучшим форвардом после Дзюбы, если брать прошлый сезон. Артем для меня номер один с точки зрения результативности, умения и опыта. И, конечно же, есть Кордоба. На сегодняшний день даже Угальде выглядит лучше других по части результативности", — заявил Тедеев.
В нынешнем сезоне Угальде провел за "Спартак" 13 матчей и забил шесть мячей.
Отдельно Тедеев высказался о Константине Тюкавине, которого назвал одним из своих любимых российских футболистов. По мнению специалиста, нападающему необходимо время, чтобы окончательно набрать форму после паузы.
"По своим качествам в какой-то из команд из ведущих чемпионатов он мог бы играть", — добавил Тедеев, оценивая перспективы Тюкавина в Европе.
Источник: "Матч ТВ"