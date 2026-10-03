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Тедеев выделил Угальде среди форвардов РПЛ: выглядит лучше других

Бывший главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев заявил, что на старте сезона ни один нападающий РПЛ его не впечатлил, однако отдельно отметил результативность форварда "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Тедеев признался, что пока не видит в чемпионате России форварда, который заметно превосходил бы конкурентов. При этом специалист назвал Угальде одним из наиболее ярких нападающих на старте сезона.

"На сегодняшний день это штучный товар. Меня пока на старте чемпионата ни один из нападающих не впечатляет. Даку пока осваивается, нужно какое-то время. Я его считаю лучшим форвардом после Дзюбы, если брать прошлый сезон. Артем для меня номер один с точки зрения результативности, умения и опыта. И, конечно же, есть Кордоба. На сегодняшний день даже Угальде выглядит лучше других по части результативности", — заявил Тедеев.

В нынешнем сезоне Угальде провел за "Спартак" 13 матчей и забил шесть мячей.

Отдельно Тедеев высказался о Константине Тюкавине, которого назвал одним из своих любимых российских футболистов. По мнению специалиста, нападающему необходимо время, чтобы окончательно набрать форму после паузы.

"По своим качествам в какой-то из команд из ведущих чемпионатов он мог бы играть", — добавил Тедеев, оценивая перспективы Тюкавина в Европе.

Источник: "Матч ТВ"

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