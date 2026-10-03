Тедеев выделил Угальде среди форвардов РПЛ: выглядит лучше других

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"На сегодняшний день это штучный товар. Меня пока на старте чемпионата ни один из нападающих не впечатляет. Даку пока осваивается, нужно какое-то время. Я его считаю лучшим форвардом после Дзюбы, если брать прошлый сезон. Артем для меня номер один с точки зрения результативности, умения и опыта. И, конечно же, есть Кордоба. На сегодняшний день даже Угальде выглядит лучше других по части результативности", — заявил Тедеев.