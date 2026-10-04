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Миранчук вошел в топ-20 футболистов по количеству сыгранных матчей за сборную России

Полузащитник Алексей Миранчук вошел в топ-20 футболистов сборной России по количеству сыгранных матчей.
Фото: РФС
В товарищеском матче с Намибией полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в составе сборной России с капитанской повязкой на рукаве. Для него этот матч стал 55 за национальную команду - таким образом, он сравнялся по количеству сыгранных матчей с Алексеем Смертиным, Дмитрием Аленичевым и Юрием Никифоровым. Все они делят места с 18-го по 21-е по количеству матчей за сборную России.

Напомним, что рекордсменом сборной России по количеству сыгранных матчей является Сергей Игнашевич - он вышел на поле в 127 встречах. Во вторник, 6 октября, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде.

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