Кисляк рассказал, что удивило его в матче с Намибией

- Они пытались играть в комбинационный футбол. Это меня удивило. После первого гола чуть-чуть "посыпались", - приводит слова Кисляка "РИА Новости".
Вчера, 3 октября, сборная Намибии впервые в истории провела товарищеский матч с национальной командой России. Встреча состоялась в Екатеринбурге, а победу со счетом 6:0 одержала команда Валерия Карпина. Авторами забитых мячей стали: Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Данил Пруцев, Максим Глушенков, Максим Петров (пенальти) и Камаижанда Ндисиро (автогол).
Напомним, что во вторник, 6 октября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу со сборной Нигерии, матч состоится в Нижнем Новгороде. Ранее сборная России одержала победу над Ираном со счетом 2:0, игра состоялась в Казани.