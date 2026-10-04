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"Очередное зарабатывание денег". Ловчев сравнил Лигу наций с Кубком России

Известный эксперт, лучший футболист СССР 1972-го года Евгений Ловчев специально для Rusfootball.info дал прогноз на сегодняшние матчи Лиги наций.
Фото: УЕФА
- Португалия снова победит Норвегию – 2:1. Там после всей истории с Роналду команда рвет и мечет.

Немцы не могли взломать Грецию дома, очень медленно играли. Сейчас мощь возьмет свое, хотя Греция мне понравилась, очень организованная.

Но вообще Лига наций мне не понятна. Просто очередное зарабатывание денег. Это, как наш нынешний Кубок России, ничего не ясно. Я старый футбольный человек, который вырос в иных реалиях.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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