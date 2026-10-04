Тюкавин рассказал, почему отказался менять футболками с игроком сборной Намибии

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"Да, меня попросили поменяться футболкой, но у меня все забронировано, извинился, сказал, что не могу. Не помню номер, но человек расстроился, да", - передает слова Тюкавина ТАСС

Товарищеский матч сборных России и Намибии состоялся вчера, 3 октября. Встреча проходила на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась разгромной победой команды Валерия Карпина со счетом 6:0. Забитыми голами отметились вингеры Лечи Садулаев и Максим Глушенков, полузащитники Данил Пруцев и Максим Петров, а также форвард Константин Тюкавин. Еще один мяч записан, как автогол.