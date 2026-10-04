По данным источника, "Краснодар" рассматривает форварда "Атлетико Паранаэнсе" Кевина Вивероса в качестве потенциальной замены Джону Кордобе. Российский клуб может приобрести 26-летнего колумбийца в это зимнее трансферное окно.
Сообщается, что "Атлетико Паранаэнсе" рассчитывает выручить за своего игрока около 30 млн евро.
Подчеркивается, что краснодарцы пока не делали официальных предложений ни бразильскому клубу, ни представителям футболиста.
Виверос защищает цвета "Атлетико Паранаэнсе" с лета 2025 года. Нынешний контракт нападающего действует до конца июня 2028-го. За команду он провел 57 матчей, в которых записал на свой счет 29 голов и 6 ассистов.
В составе национальной сборной Колумбии Виверос дебютировал в прошлом месяце и уже сыграл в двух встречах.
Источник: Sport24
"Краснодар" может приобрести зимой колумбийского форварда
Краснодарский клуб ищет потенциальную замену Джону Кордобе.
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