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Титов объяснил, как "Спартаку" избавиться от "баркозависимости": нужно пять-шесть лидеров

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов считает, что красно-белым необходимо создать группу ведущих футболистов, чтобы игра команды не зависела от одного Эсекьеля Барко.
Фото: Федор Успенский, "СЭ"
Титов высказался о роли Барко в нынешнем "Спартаке". Аргентинец остается одним из ключевых футболистов московской команды, а недавно клуб продлил с ним контракт до 2030 года.

По мнению Титова, проблему зависимости от одного лидера можно решить за счет появления сразу нескольких игроков, способных брать ответственность на себя.

"В мое время было несколько лидеров — пять-шесть ведущих игроков. Поэтому здесь их надо воспитывать в коллективе. Желательно, чтобы это уже было с академии — наш российский лидер", — заявил Титов.

Барко выступает за "Спартак" с 2024 года. Нынешняя рыночная стоимость 27-летнего аргентинского полузащитника, по оценке Transfermarkt, составляет € 16 млн.

Источник: Metaratings

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