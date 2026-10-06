Титов объяснил, как "Спартаку" избавиться от "баркозависимости": нужно пять-шесть лидеров

По мнению Титова, проблему зависимости от одного лидера можно решить за счет появления сразу нескольких игроков, способных брать ответственность на себя.
"В мое время было несколько лидеров — пять-шесть ведущих игроков. Поэтому здесь их надо воспитывать в коллективе. Желательно, чтобы это уже было с академии — наш российский лидер", — заявил Титов.
Барко выступает за "Спартак" с 2024 года. Нынешняя рыночная стоимость 27-летнего аргентинского полузащитника, по оценке Transfermarkt, составляет € 16 млн.
Источник: Metaratings