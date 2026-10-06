Титов объяснил, как "Спартаку" избавиться от "баркозависимости": нужно пять-шесть лидеров

Фото: Федор Успенский, "СЭ"

"В мое время было несколько лидеров — пять-шесть ведущих игроков. Поэтому здесь их надо воспитывать в коллективе. Желательно, чтобы это уже было с академии — наш российский лидер", — заявил Титов.