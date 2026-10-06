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"Идет какая-то возня". Экс-игрок "Локомотива" - о назначении нового спортивного директора

Бывший форвард "Локомотива" Олег Терехин поделился с Rusfootball.info мнением о назначении Наримана Акавова на пост спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
- Назначение Акавова? Я даже не знаю этого человека вообще. Ульянова с должности, по-моему, ни за что убрали. Уверен, что Михаилу Михайловичу Галактионову было бы проще с Ульяновым работать.

Не знаю, что там конкретно дальше будет, но уверен, что придется очень нелегко. Идет какая-то возня, которая никому абсолютно не нужна.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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