"Идет какая-то возня". Экс-игрок "Локомотива" - о назначении нового спортивного директора

Rusfootball.info мнением о назначении Наримана Акавова на пост спортивного директора клуба. Бывший форвард " Локомотива " Олег Терехин поделился смнением о назначении Наримана Акавова на пост спортивного директора клуба.

Фото: ФК "Локомотив"

- Назначение Акавова? Я даже не знаю этого человека вообще. Ульянова с должности, по-моему, ни за что убрали. Уверен, что Михаилу Михайловичу Галактионову было бы проще с Ульяновым работать.



Не знаю, что там конкретно дальше будет, но уверен, что придется очень нелегко. Идет какая-то возня, которая никому абсолютно не нужна.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info