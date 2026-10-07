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"Тут даже вопросов быть не может". Мостовой сравнил Овечкина и Дзюбу

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сравнил Александра Овечкина и Артёма Дзюбу.
Фото: ФК "Акрон"
По мнению экс-игрока, хоккеист значительно превосходит форварда по уровню международной известности и достижениям.

- Конечно, Овечкин стоит выше Дзюбы в иерархии российских спортсменов. Тут даже вопросов никаких быть не может.

И по популярности, и по достижениям в своём виде спорта. Овечкин - мировая звезда и легенда. Дзюба принёс много пользы сборной России, стал лучшим бомбардиром РПЛ - тоже большое достижение. Но Артёма знают только в России. В мире Дзюбу почти никто не знает, так как у него не было европейской карьеры. Артём - звезда местного масштаба, - приводит слова Мостового "Советский спорт".

5 октября 41-летний Овечкин объявил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ. Дзюба после ухода из "Акрона" летом 2026 года остаётся без клуба.

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