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Кахигао высказался о продлении контракта с Бабичем, Джику и Зобниным

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао рассказал, будет ли клуб продлевать контракт с несколькими игроками.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Кахигао, у Джику, Бабича и Зобнина прописана опция автоматического продления контракта.

- Ведутся ли переговоры о продлении контрактов с Бабичем, Джику, Зобниным?
У них в контрактах есть определённый пункт, определенные условия и цели, в случае достижения которых есть возможность для продления соглашения.

Это не то, о чем нужно говорить прямо сейчас, - цитирует Кахигао "Матч ТВ".

Напомним, что ранее московский "Спартак" объявил о продлении контракта с Эсекьелем Барко до лета 2030 года, его прошлое соглашение истекало по окончании текущего сезона. Контракты Александера Джику, Срджана Бабича и Романа Зобнина также рассчитаны до лета 2027 года.

После девяти сыгранных туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.

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