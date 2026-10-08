Кахигао высказался о продлении контракта с Бабичем, Джику и Зобниным

- Ведутся ли переговоры о продлении контрактов с Бабичем, Джику, Зобниным?
У них в контрактах есть определённый пункт, определенные условия и цели, в случае достижения которых есть возможность для продления соглашения.
Это не то, о чем нужно говорить прямо сейчас, - цитирует Кахигао "Матч ТВ".
Напомним, что ранее московский "Спартак" объявил о продлении контракта с Эсекьелем Барко до лета 2030 года, его прошлое соглашение истекало по окончании текущего сезона. Контракты Александера Джику, Срджана Бабича и Романа Зобнина также рассчитаны до лета 2027 года.
После девяти сыгранных туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.